Was lange wärt, wird endlich gut. Am Montag hat Minnie Mouse auf dem weltberühmten Walk of Fame in Hollywood ihren eigenen Stern bekommen. Und das schlappe 40 Jahre nach ihrem Partner Mickey Mouse. Geschäftsführer der Walt Disney Company Robert Iger am Montag in Los Angeles: "Minnie, du und ich, wir haben gemeinsam im Laufe der Jahre viele Momente und Meilensteine durchlebt. Zusammen haben wir einige wirklich historische Errungenschaften gefeiert und ich bin wirklich stolz, diesen Tag mit dir zu teilen. Ich weiß, dass ich für alle spreche, für Disney sowie deine Millionen Fans, wenn ich dir gratuliere und danke. Du bist eine Ikone und Inspiration und die beste Hauptdarstellerin in der Branche. Und nach 90 Jahren im Showbusiness ist es wahrhaftig an der Zeit, dass du deinen Stern bekommst. Vielen Dank." Vor Ort auch die 33-jährige weltbekannte Sängerin Katy Perry mit ihrem ganz persönlichen Kommentar zur Ehrung dieser besonderen Figur: "Ihr Stil ist der Inbegriff von lustiger Mode. Bis heute verkörpert niemand die Farbe rot oder Punkte so wie sie. Glaubt mir. Minnie zu sehen, ist wie nach Hause kommen. Es ist ein besondere Fähigkeit, so vielen Leuten Freude zu bereiten, und sie macht es vollkommen mühelos. Oder, Mädchen?" Nach Angaben der Organisatoren ist der Stern des Stars nun der 2.627 auf dem legendären Hollywood Boulevard. Und noch mal zur Erinnerung: der erste Auftritt von Minnie Mouse war 1928 in dem Filmchen "Steamboat Willie".