Im Staufener Missbrauchsprozess hat sich die Staatsanwaltschaft zufrieden mit dem Urteil gezeigt. Das Freiburger Landgericht verhängte am Dienstag zwölfeinhalb Jahre Haft für die Mutter des heute zehn Jahre alten Jungen. Ihr einschlägig vorbestrafter Lebensgefährte wurde zu zwölf Jahren mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Die Staatsanwältin Nikola Novak hatte Haftstrafen von 14,5 und 13,5 Jahren gefordert: "Also, das Urteil ist nur unwesentlich abgewichen von meinem Antrag. Im Grunde genommen hat das Gericht im Wesentlichen die gleichen Schwerpunkte gesetzt wie ich, also, dass sie eine bisschen höhere Freiheitsstrafe bekommt als er, was eben einfach dem Umstand geschuldet ist, dass er sehr umfassend Aufklärungshilfe geleistet hat, und das ist hier vom Gericht auch zu Recht honoriert worden. Und auch der Umstand, dass die Taten der Mutter gravierend waren, wurde in die Urteilsbegründung aufgenommen, aber von den Strafen und von der Verhängung der Sicherungsverwahrung ist es insgesamt vollkommen angemessen." Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die beiden das Kind jahrelang missbraucht und vergewaltigt haben. Darüber hinaus hatten sie den Jungen über das sogenannte Darknet an Pädophile zur Vergewaltigung verkauft. Der Fall hatte bundesweit für Entsetzen gesorgt. Novak mahnte nach dem Urteil einen besseren Kinderschutz an: "Was man sehen muss und vielleicht überprüfen und überdenken muss für die Zukunft, ist, dass diese Kinder doch mehr in den Fokus gehören, insgesamt von Behörden, die damit betraut sind. Der Kinderschutz sollte bei den Kindern ansetzen und nicht bei den Eltern, meines Erachtens nach. Deswegen ist es aus meiner Sicht zwingend, dass man viel mehr Kontakt zu den Kindern direkt hat. Aber das ist ein institutionelles Problem. Das kann man auch nicht von heute auf morgen lösen. Aber natürlich ist so ein Verfahren und so ein Prozess immer auch ein Anhaltspunkt, um sich neu zu reflektieren, neu zu sammeln. Das gilt ja nicht nur für die anderen Behörden." In Freiburg waren neben der Mutter des Jungen und ihrem Lebensgefährten auch mehrere Männer angeklagt, die Geld bezahlt hatten, um den Jungen zu vergewaltigen.