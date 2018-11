BITTE BEACHTEN SIE - DIESER BEITRAG ENTHÄLT KEINE ATMO-GERÄUSCHE (MUTE AS INCOMING) Es gibt eine weitere Möglichkeit, schneebedeckte Hänge hinunterzugleiten, neben den bekannten per Ski oder Snowboard oder Schlitten. Die Idee stammt aus Tschechien, "Snowfeet" soll eine Kombination sein von Ski und Schlittschuh, also eine Art "Gleitschuh". Die "Schneefüße" passen über Winterschuhe oder Snowboard-Schuhe und haben Bindungen, die man anpassen kann. So soll eine Snowfeet-Größe für alle Schuhgrößen reichen. Die Erfindung hat Metall-Kanten wie vom Ski bekannt, und auch eine Absatzbremse ähnlich wie Inliner, um damit auch scharf bremsen zu können. Die Entwickler aus Tschechien sagen, "Snowfeet" seien sehr haltbar, weil mit Glasfaser verstärkt werden. Sie sollen auch leicht und schmal sein, so dass man sie besser transportieren könne als Skier oder Snowboards. Allerdings seien diese "Schneefüße" nicht geeignet für Tiefschnee oder für Steilhänge, weil man nicht so gut das Gleichgewicht halten könne wie sonst beim Abfahren. Die beiden Entwickler aus Tschechien sagen auch, ihnen sei die Idee gekommen, als sie 2016 in den Alpen ihre Ski mal vergessen hatten und dann einfach in ihren Schuhen bergab fuhren. Und diese Art der Fortbewegung scheint nach einer Fortsetzung verlangt zu haben. .