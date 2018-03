So schön nah kommt man als Tourist den britischen Royals selten - hier aber bei "Madame Tussauds" in London scheint der berühmte Balkon des Buckingham Palace zum Greifen nahe. Der Kern der königlichen Familie um die Queen zeigt sich seit Montag hier frisch herausgeputzt mit Blick auf den Frühling in der britischen Hauptstadt. Und CLAIRE TREACY von "MADAME TUSSAUDS" zeigt sich hoch erfreut: O-Ton: "Wir sind wirklich begeistert, hier den königlichen Balkon neu an den Start zu bringen. Es ist ja ein Jahr vollgepackt mit royalen Feiern. Da kommt das nächste Baby, dann die große Hochzeit, das greifen wir hier alles auf. Niemand von uns bekommt die Gelegenheit, an den echten Balkon zu gelangen - also haben wir uns gedacht, lasst uns unseren eigenen Balkon schaffen, so dass jeder Gast die Chance hat, für einen Tag royal zu sein." Die Sprecherin bestätigte, dass auch das neue Paar Prinz Harry und Meghan Markle, hier jüngst in Belfast unterwegs, pünktlich zur Hochzeit im Mai auch als Wachs-Paar präsentiert werden soll.