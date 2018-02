Die Rettungskräfte geben die Hoffnung nicht auf, auch drei Tage nach dem schweren Erdbeben in Taiwan wird weiter nach Überlebenden gesucht. 600 Soldaten und mehr als 1.300 Polizisten sind im Einsatz. Mehrere Menschen werden noch vermisst. Mit Hunden wird in den teils notdürftigen abgestützten Gebäuden nach Menschen gesucht, wie dieser Feuerwehrmann am Freitag berichtet. "Ein Rettungshund hat mögliche Lebenszeichen gewittert, aber er hat nicht gebellt. Wir können uns nicht sicher sein, ob dort wirklich Menschen sind." Unterdessen warnte die Regierung vor weiteren Nachbeben in den kommenden Wochen. "Wir müssen diese Gebäude jetzt abreißen, obwohl wir das nicht wollen. Aber falls es zu weiteren Beben kommt, könnten sie irreversible Schäden an den Gebäuden um sie herum anrichten." Zehn Menschen kamen bei den Beben ums Leben, 270 wurden verletzt.