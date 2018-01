Manche haben nicht nur gute Vorsätze für's Neue Jahr, sondern schreiten auch gleich zur Tat. Der traditionelle Neujahrslauf in Berlin bietet eine gute Gelegenheit für den ersten Sport des Jahres. Die Aufgabe selbst ist überschaubar: Vier Kilometer reicht die Laufstrecke vom Brandenburger Tor über den Boulevard Unter den Linden und zurück. Besonderes Glück hatten die Teilnehmer mit dem eher milden Wetter am Montag in Berlin. Der Start ins Neue Jahr ist schon mal geglückt. Was soll 2018 sonst noch alles Gutes bringen? TEILNEHMER SEBASTIAN HASSE: "In erster Linie die Hochzeit mit meiner Frau, das ist eigentlich alles. Der Rest ist grauer Alltag." TEILNEHMERIN MONIKA WOLFER: "Viele schöne Läufe, friedliche Veranstaltungen, Gesundheit, ja!" TEILNEHMERIN ILSE KLODOWSKI "Dass ich den Marathon starte mit meinen 80 Jahren, die ich werde. Und das ist der letzte große Marathon." Sportliche Herausforderungen sucht auch der ehemalige Radprofi Jens Voigt - und das schon bald. JENS VOIGT: "Ja, ich werde ab morgen, 11.00 Uhr, mache ich eine Marathonwoche, hier in Berlin. Ich werden sieben Tage sieben Marathons laufen, wird auch für mich eine ganz neue Sache, hab' ich auch noch nie gemacht. Ich habe meinen letzten Testmarathon vor zehn laufen, wo ich dann auch dachte, oh, das jetzt noch sechs Mal hintereinander." Ein bisschen Überwindung muss ja doch dabei sein. Das gilt auch für diese Hartgesottenen in Rom. Hier lockt ein nasskalter Neujahrsbrauch stets zahlreiche Besucher an. Der Sprung von der Brücke in den Tiber wird seit 1946 in der römischen Hauptstadt gefeiert. Wer sich zu Beginn des Jahres eher spirituell stärken will, findet vielleicht an dieser japanischen Neujahrstradition Gefallen. Der Besuch eines Schreines gehört in Japan zum Jahreswechsel einfach dazu. Besonders beliebt ist der Meiji-Schrein in Tokio. Die Besucher sagen Dank für das vergangene Jahr und erbitten, Glück, Gesundheit und Erfolg für das neue. Ein beliebtes Ritual, in den ersten drei Tagen des Jahres werden am Meiji-Schrein mehr als drei Millionen Besucher erwartet.