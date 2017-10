Mit Wasserwerfern und Fackeln - Studentenproteste in Chile

Bei Protesten in der chilenischen Hauptstadt Santiago ist es erneut zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Studenten örtlicher Hochschulen und Universitäten waren wiederholt gegen Sexismus, sexuellen Missbrauch und Belästigung auf die Straße gegangen. Diese seien für Frauen in Chile an der Tagesordnung, auch in den Bildungseinrichtungen des Landes. Während des Marsches setzte die Polizei Wasserwerfer ein. Demonstranten warfen Fackeln nach den Einsatzfahrzeugen. Lokalen Medienberichten zufolge wurden während der nicht genehmigten Demonstration mindestens drei Menschen festgenommen.