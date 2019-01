Bloß nicht die Balance verlieren. Wie viele Mittelstandsunternehmen versucht sich die Firma Stabila Messgeräte auf die verschiedenen Brexit-Szenarien zu rüsten, so gut es geht. Manager Ulrich Dähne sagt: "Gut, das Worst-Case Szenario ist der harte Brexit, das heißt in weniger als drei Monaten haben wir Zollkontrollen an der britischen Grenze, für die niemand vorbereitet ist, das würde ein absolutes Chaos bedeuten. Was wir machen können ist, und das haben wir gemacht, dass wir Lagerbestände in Großbritannien aufgebaut haben, um einfach eine Gewisse Zeit der Unsicherheit überbrücken zu können, um Lieferfähig bleiben zu können. Viel mehr können wir nicht tun." Trotz unklarer Aussichten zeigt Ulrich Dähne Verständnis für die Politik, und bleibt optimistisch. Für die Qualitätswasserwaagen ist Großbritannien, nach Deutschland und den USA der wichtigste Absatzmarkt. "Ehrlich gesagt kann die Politik da momentan relativ wenig machen. Das ist ein Klärungsprozess, der in Großbritannien abläuft, die müssen das demokratisch ausdiskutieren, die müssen zu einer Entscheidung kommen, was sie wollen. Natürlich sind wir Leidtragende davon, insbesondere, weil sich das so lange hinzieht." Das Unternehmen im rheinland-pfälzischen Annweiler hat 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland, 550 weltweit.