Joshua Coleman griff am Freitag spontan zur Kamera, als in Mountainburg im US-Bundesstaat Arkansas ein Tornado über ihn und weitere geparkte Autofahrer auf der Interstate 49 hinwegfegte. Dabei sah und hörte man, wie Blätter und Äste durch den starken Wind heftig gegen das Auto geschleudert wurden. Nach Angaben von Meteorologen und örtlichen Medien kam es am Freitag zu rund 10 Tornados in der Region. Dabei seien mehrere Personen verletzt und Dutzende Gebäude beschädigt worden.