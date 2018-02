Branchenmedien wie "heise.de" fragen dieser Tage unüberhörbar: Wird 2018 das Jahr, in dem die Smartphones ihre maximale Marktwirkung erreichen? Laut solchen Berichten mehren sich die Zeichen dafür: Der weltweite Smartphone-Markt schrumpfe. Erste Hersteller zögen sich aus dem Flaggschiffrennen zurück. Die Musik spiele mittlerweile am ehesten in der Mittelklasse und Schwellenländern. Das alles scheint sich auch auf den Mobile World Congress auszuwirken, der am Montag in Barcelona begann. Schon in den vergangenen Jahren hatte der Kongress laut Branchenkennern an Strahlkraft verloren, wenn es um neue Smartphones ging. Im Mittelpunkt stehen auch daher hier und heute andere Aspekte, wie Peter Montgomery sagt, der "GSM Director of Partnerships": O-Ton: "Die Schlüsselthemen sind in diesem Jahr auf dem Mobile World Congress die Entwicklungen rund um den neuen Übertragungsstandard "5G" und die Künstliche Intelligenz, und wie die beiden zusammenkommen. Wissen Sie, die 5G-Netzwerke bieten ja wirklich eine Plattform, die es der künstlichen Intelligenz erlaubt zu gedeihen, wissen Sie, die kurzen Wartezeiten, die guten Verbindungen, die Computerarbeit wird in die "Cloud" verlegt, die wiederum nahtlos und schnell womöglich mit Robotern zusammenwirken kann." Der Besucherandrang am Montag war beträchtlich, die Polizei in Barcelona hatte viele Hände voll zu tun. Die Erwartungen der wiederum anscheinend überwiegend männlichen Besucher sind keine geringen: "Neue Technologien finden, neue Geräte, neue Verbesserungen in Technologien, und den Kongress genießen. Barcelona ist eine tolle Gegend, um diesen Kongress zu erleben, sich der Technologien zu erfreuen und insbesondere jener für die Medien." "Also, die Erwartungen an den Kongress? Ich hoffe, eine Menge 5G-Infrastruktur zu sehen und die weiteren 5G-Entwicklungen, die ja weiterlaufen, wie auch die Ergebnisse der frühen Versuche." Über 100.000 Besucher werden laut Veranstaltern erwartet, wie auch schon im Vorjahr. Seit 2006 ist der "Mobile World Kongress" zu Gast in Barcelona, und das soll auch zumindest bis 2023 so bleiben.