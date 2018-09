So könnte die Zukunft aussehen. Sagen Sie Hallo zu Temi. Ein Roboter als persönlicher Assistent. Zwar keine Arme, aber dafür stark in der audio-visuellen Kommunikation. Der Roboter soll das intelligente Zuhause steuern können und auf Sprachbefehle reagieren. Und er ist mobil. Kann dem Besitzer also folgen und entsprechend agieren. Wichtig waren den Entwicklern vor allem die vielseitigen Video-Fähigkeiten. Und noch etwas wurde laut dem Vorstandsvorsitzenden von Temi, Yon Rosenberg, besonders beachtet. "Ich denke, die größte Herausforderung, gleich nach dem Ziel einen funktionierenden Roboter herzustellen, war es, ihn erschwinglich zu machen. Und wir haben eine Menge Geld in die Entwicklung investiert, um sehr sehr komplexe Algorithmen auf relativ kostengünstiger Hardware betreiben zu können." Der Heimroboter wurde kürzlich von dem internationalen Entwicklerteam, das Büros unter anderem in San Francisco, New York, Tel Aviv, Singapur und Shenzhen hat, auf der Internationalen Funkausstellung in Berlin vorgestellt. Und ein Datum für die interessierten Käufer gibt es auch schon. Temi soll nämlich bereits ab Oktober auf den Markt kommen. Und der Preis liegt bei 1.500 US-Dollar, das wären umgerechnet etwa 1.300 Euro.