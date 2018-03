In Lesotho, der parlamentarischen Monarchie im Süden Afrikas, gehören die Umhänge zum Kulturgut. Und durch weitere Modeentwicklungen wird nun dieses traditionelle Kleidungsstück weiterentwickelt. Modedesignerin Thabo Makheta kürzlich in Maseru, der Hauptstadt Lesothos: "Ich liebe es, Dinge zu entwerfen, die eine Geschichte haben und eine Geschichte erzählen. Denn so werden sie zeitlos. Ich will keine modische Kleidung machen. Sondern meine Entwürfe, in die die Menschen investieren, sollen auch in fünf Jahren noch getragen werden können. " Daher kann man nun alle möglichen Varianten des Umhangs in Lesotho bestaunen. Die Geschichte des Umhangs in dieser Region geht auf eine jahrhundertealte Tradition zurück. Der Legende nach war es ein englischer Geschäftsmann, der dem damaligen König einen Umhang schenkte. Umhänge wurden in dem Land dann unter anderem seit jeher auch von Schafhirten genutzt, die sich bei Kälte in den Höhenlagen Lesothos schützen und wärmen müssen.