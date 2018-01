Es war das erste Mal seit mehr als zwanzig Jahren, dass ein indischer Regierungschef die Eröffnungsrede beim Weltwirtschaftsforum in Davos gehalten hat. Am Dienstag warnte der indische Premierminister Narendra Modi eindringlich davor, dass viele Staaten sich immer mehr abschotten würden. "Die Kräfte des Protektionismus erheben ihre Köpfe gegen die Globalisierung", sagte Modi. Er verwies auf neue Zölle sowie stockende Verhandlungen bei internationalen Handelsverträgen: "Viele Gesellschaften und Länder schauen zunehmend nur auf sich selbst. Es fühlt sich so an, als ob gerade das Gegenteil von Globalisierung passiert. Die negativen Folgen dieser Denkweise und falscher Prioritäten ist nicht weniger gefährlich als der Klimawandel oder der Terrorismus." Modi stellte sich damit gegen die Politik von US-Präsident Donald Trump ohne dessen Namen zu nennen. Trump wird am Donnerstag in Davos erwartet. Ausdrücklich prangerte der indische Regierungschef den mangelnden Willen im Kampf gegen den Klimawandel an. Alle würden davon sprechen, den Ausstoß schädlicher Emissionen zu senken. Aber nur wenige Regierungen seien wirklich bereit, klimafreundliche Technologien mit Schwellen- und Entwicklungsländern zu teilen.