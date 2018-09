Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un setzt nach der Annäherung an Südkorea auf ein baldiges zweites Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump, um die Abrüstungsgespräche voranzubringen. Der Vorsitzende Kim habe den Wunsch geäußert, die atomare Abrüstung rasch abzuschließen, berichtete Südkoreas Präsident Moon Jae In am Donnerstag. Bei ihrem dreitägigen Treffen in Nordkorea hatten die beiden koreanischen Politiker demonstrativ Einigkeit gezeigt. Moon erfüllte sich zum Abschluss noch einen besonderen Wunsch: Zusammen mit seiner Frau und begleitet von Kim sowie dessen Frau besuchte er den Paektusan, einen rund 2700 Meter hohen Berg an der Grenze zu China. Der erloschene Vulkan hat in beiden Ländern eine mythische Bedeutung und gilt als Wiege des koreanischen Volkes. Moon ist begeisterter Bergwanderer und hat mindestens zweimal Touren im Himalaya unternommen. Er hatte einen Besuch auf dem Paektusan mehrfach als unerfüllten Traum bezeichnet. Die Vereinbarungen des dritten Korea-Gipfels in diesem Jahr haben bereits Bewegung in die Diplomatie gebracht. US-Außenminister Mike Pompeo erklärte, er habe für kommende Woche seinen nordkoreanischen Kollegen Ri Yong Ho zu einem Treffen in New York eingeladen. Ziel sei es, den Prozess der atomaren Abrüstung bis Januar 2021 abzuschließen.