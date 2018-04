Am Lorraine-Motel in Memphis, Tennessee erinnert ein Kranz an einen Mann, der zur Legende geworden ist. Martin Luther King, Ikone der schwarzen Bürgerrechtsbewegung in den USA, wurde am 4. April 1968 auf dem Balkon des Motels erschossen. Ein fanatischer Anhänger der Rassentrennung gestand den Mord an dem 39-jährigen Geistlichen, der stets für friedlichen Protest geworben hatte. Trotz heftiger Angriffe von Kritikern, die er immer wieder einstecken musste. Einer seiner Mitstreiter war damals John Lewis, der heute als Abgeordneter der US-Demokraten im Kongress sitzt. Die Begegnung mit King habe sein Leben verändert, sagt Lewis. LEWIS: "Er inspirierte mich, aufzustehen und den Mund aufzumachen, mich einzumischen in die Probleme. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich Martin Luther King Jr. nicht getroffen hätte." 50 Jahre nach der Ermordung Kings demonstrieren Bürger in den USA immer noch gegen rassistisch motivierte Gewalt. Unter dem Motto "Black Lives Matter" hat sich eine neue Protestbewegung gebildet, ausgelöst durch wiederholte Fälle von Polizeigewalt oder Vorfälle wie in Charlottesville im August letzten Jahres. Ein Mann war dort in eine Gruppe Demonstranten gefahren, die gegen einen Neonazi-Aufmarsch protestiert hatten. Eine Frau wurde dabei getötet und mehrere Menschen schwer verletzt. In einer ersten Reaktion kritisierte US-Präsident Donald Trump damals die Gewalt nur ganz allgemein. TRUMP: "Es gab eine böse Gruppe auf der einen Seite und eine auf der anderen, die ebenfalls gewalttätig war. Niemand will es aussprechen, also sage ich es: Auf der anderen Seite gab es eine Gruppe, die ohne Genehmigung da hinein drängte und sie waren sehr, sehr brutal." LEWIS: "Ich habe wirklich geweint. Ich musste an einen Teil unserer finstersten Geschichte denken, von dem ich dachte, ich müsste so etwas nie wieder erleben. Aber bei mir hat es auch noch mehr Entschlossenheit ausgelöst. Ich will helfen, so gut ich kann, damit unser Land vorankommt und keinen Rückschritt oder Stillstand erlebt." - SCHNITT - "50 Jahre später gibt es noch viel zu tun. Denn in unserer Gesellschaft in den USA gibt es Kräfte, die uns zurückführen wollen, in eine andere Zeit, an einen anderen Ort. Und wir müssen ihnen sagen: Wir sind schon zu weit gekommen." Das Zimmer des Lorraine-Motels, in dem Martin Luther King seine letzten Stunden verbrachte, ist heute Teil des Nationalen Museums für Bürgerrechte in Memphis. Doch bei aller Ehrfurcht vor Dr. King: Seine politischen Erben wollen alles daran setzen, dass sein Traum von damals auch weiterhin von Leben erfüllt bleibt.