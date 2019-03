In Neuseeland herrscht tiefe Trauer nach den Angriffen auf zwei Moscheen in Christchurch mit fast 50 Toten am Freitag. Am Samstag ist der mutmaßliche Attentäter des Mordes angeklagt worden. Der 28-jährige Australier erschien in Handschellen und weißer Gefängniskleidung vor einem Gericht in Christchurch. In der Stadt hatte er der Anklage zufolge zuvor den schlimmsten Massenmord in der Geschichte des Landes begangen. Die Behörden halten den Mann für einen Gewalttäter aus rassistischen Motiven. Darauf deuten seine Auftritte in sozialen Medien hin. Die Polizei nahm auch andere Personen in Gewahrsam. Ob sie in die Angriffe involviert seien, werde noch geprüft. Keine der festgenommenen Personen habe jedoch eine kriminelle Vergangenheit oder werde auf Beobachtungslisten in Neuseeland oder Australien geführt. Neuseelands Ministerpräsidentin Jacinda Ardern hat am Samstag eine Verschärfung der Waffengesetze angekündigt.