Die Münchner Polizei ermittelt gegen einen polnischen Hilfspfleger wegen Mord und Raub mit Todesfolge. Der 36-jährige Grzegorz Stanislaw Wolsztajn wird verdächtigt, mindestens eine von ihm betreute Person getötet zu haben. Aufmerksam wurden die Behörden auf Wolsztajn, nachdem ein von ihm betreuter 87-jähriger Mann leblos in seiner Wohnung aufgefunden wurde. Die Ermittler fanden zwei EC-Karten des Verstorbenen im Portemonnaie des Verdächtigen - mit den entsprechenden Geheimnummern und auch eine größere Menge Bargeld. Die Behörden gehen davon aus, dass der mutmaßliche Täter aus Habgier gehandelt hat, sagte Oberstaatsanwältin Anne Leiding am Dienstag in München. "Weil wir, nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen davon ausgehen müssen, dass er seinem Opfer Insulin verabreicht hat, was er gar nicht hätte machen dürfen. Erstens war er kein Diabetiker und er war auch als Pflegehilfskraft überhaupt nicht dazu aufgerufen, das zu tun. Und dass er das eben getan hat, um die ihm anvertraute Person zu töten." In mindestens vier weiteren Fällen besteht der Verdacht, dass Wolsztajn Pflegebedürftigen Insulin gespritzt hat. Die Polizei hat ein Bewegungsprofil Wolsztajns angefertigt, um mögliche weitere Betroffene zu finden. Der Leiter der Mordkommission München, Josef Wimmer: "Warum wir auch an die Öffentlichkeit gehen, ist eben, dass unser Ziel ist, dass wir ein Bewegungsbild, wir eine Anstellungshistorie vom Herrn Wolsztajn rausfinden können, entsprechende Zeugen, Angehörige, Überlebende, Opfer identifizieren können." Eigenen Angaben zufolge stehen die Behörden noch am Anfang der Ermittlungen.