Der tropische Wirbelsturm "Idai" hat unter anderem in Mosambik eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Besonders betroffen ist die Hafenstadt Beira. Rund 500.000 Menschen leben in der zweitgrößten Stadt des Landes. Aber von den Hütten in den Vorstädten ist nicht mehr viel übrig. Der Wirbelsturm war in der Nacht zum Freitag mit Windstärken von bis zu 160 Kilometern pro Stunde vom Indischen Ozean aus kommend in der Nähe von Beira auf Land getroffen. Erst am Sonntag konnte jedoch das Gebiet per Hubschrauber überflogen werden, um einen ersten Überblick zu bekommen. Der Präsident des Landes Filipe Nyusi äußerte unter anderem die Befürchtung, dass die Zahl der Opfer auf etwa 1000 ansteigen könnte. "Ich habe mit Menschen in den überfluteten Gebieten gesprochen. Und sie sind bisher ruhig und warten geduldig auf Hilfe. Sie sagten, dass sauberes Trinkwasser ein großes Problem sei. Und wir müssten die Nahrungsmittelversorgung und auch die Lieferung von Medikamenten verstärken. Es herrscht keine Panik. Aber wir müssen nun unsere volle Solidarität mit ihnen zeigen." Viele Hütten in den Vorstädten und im Umland sind komplett zerstört. Weggeschwemmte Brücken und Straßen sowie mangelnde Strom- und Handyverbindungen behindern Rettungs- und Bergungsmaßnahmen. Und viele Orte sind bisher noch komplett von der Außenwelt abgeschnitten.