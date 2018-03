Sie sind vermutlich zurzeit mit die traurigsten Teddybären der Welt. Niedergelegt wurden sie von Tausenden Menschen, die in der Nacht zu Mittwoch in Moskau auf die Straßen gegangen waren, um ihre Anteilnahme nach der Brand-Katastrophe von Kemerowo zu zeigen. Bei dem bisher noch ungeklärten Unglück in der sibirischen Stadt am Sonntag sind nach offiziellen Angaben Dutzende Menschen ums Leben gekommen - die meisten von ihnen Kinder. Unter den Trauernden war auch der führende Oppositions-Politiker Alexei Nawalny. Hier einige Stimmen von trauernden Menschen in der russischen Hauptstadt: "Ich will meine Anteilnahme zeigen für all die, die Menschen verloren haben, Angehörige, Verwandte und Freunde, die niemals zurückkehren werden. Ich will meine Trauer zu zeigen, für all die Menschen, die dort lebendig verbrannt sind." "Ich denke, dass diese Probleme, die zu dem Brand geführt haben, das ganze Land betreffen. Und es ist daher wichtig, dass wir allen, den Opfern und ihren Familien, unser Mitgefühl und unser Beileid zeigen." Unter das Mitgefühl mischt sich jedoch bei den Menschen auch Wut - Wut auf die Verantwortlichen des Einkaufszentrums, auf die Behörden und die Politiker. Die Vorwürfe: Schlamperei beim Brandschutz, versperrte Notausgänge; Wachpersonal, das den Feueralarm nicht auslöste, und überforderte Einsatzkräfte. Denn nur deshalb seien am Sonntag so viele Leute in den Flammen und dem Qualm des brennenden Einkaufszentrums gestorben.