Während sich hierzulande der Rauch der Silvesterböller verzogen hat, dreht der Mount Agung auf Bali erst so richtig auf. Der Vulkan begrüßte das Neue Jahr am Montag mit einer gewaltigen Eruption, wie diese Zeitrafferaufnahme zeigt. Die umliegende Region wurde nach Angaben des indonesischen Katastrophenschutzes mit einer dicken Ascheschicht überzogen. Der 3000 Meter hohe Vulkan hat in den letzten Monaten eine verstärkte Aktivität gezeigt. Immer wieder stößt der Agung teils kilometerhohe Aschewolken in den Himmel. Ende November mussten der Flughafen von Bali wegen der Asche gesperrt werden. Tausende Touristen saßen auf der Insel fest. Größere Schäden gab es bislang jedoch nicht. Rund um den Vulkan leben schätzungsweise rund 100.000 Menschen. Bei einer großen Eruption des Mount Agung 1963 waren mehr als 1000 Menschen ums Leben gekommen.