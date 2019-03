Müller: "Die Art und Weise macht mich sauer"

Thomas Müller, Fußballweltmeister von 2014, hat am Mittwoch auf die Ausmusterung durch Bundestrainer Joachim Löw reagiert. Auf Twitter sagte Müller, er habe zwar Verständnis dafür, dass ein Trainer sportliche Entscheidungen treffen müsse, allerdings: "Allerdings macht mich die Art und Weise wie das abgelaufen ist, einfach sauer. Kein Verständnis habe ich vor allem, für diese suggerierte Endgültigkeit der Entscheidung. Matz, Jerome und ich sind immer noch in der Lage, auf Topniveau Fußball zu spielen. Wir haben gemeinsam mit der DFB einen langen, intensiven und meist auch erfolgreichen Weg bestritten, in den letzten Jahren." Neben Müller waren auch Mats Hummels und Jerome Boateng ausgemustert worden. Es sei kein wertschätzender Stil gewesen, dass der DFB direkt nach der Verkündung ein Pressestatement parat gehabt hätte, sagte Müller. "Und jetzt zu euch liebe Fans. Ich war immer stolz, das DFB-Trikot zu tragen, ich habe immer alles gegeben, ich möchte mich bei euch für eure riesige Unterstützung bedanken. Es war eine unglaubliche Reise, mit meinen hundert Länderspielen und vielen, tollen, gemeinsamen Erlebnissen. Wer mich kennt, der weiß, ich bin ein Kämpfer, ich werde nach vorne schauen, wir haben jetzt mit dem FC Bayern eine ganz heiße Saisonphase, in der wir noch um alle drei Titel mitspielen. Ja, und in diesem Sinne möchte ich euch sagen, das Spiel ist noch nicht aus." Laut Löw könnten die jungen Spieler der Nationalmannschaft sich in Zukunft nun besser entfalten.