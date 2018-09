Die Fußball-WM in Russland ist zwar schon einige Zeit vorbei, die Enttäuschung über das Auftreten und das frühe Ausscheiden der deutschen Mannschaft ist aber noch lange nicht vergessen. Da kommt das erste Länderspiel nach der WM-Pleite gegen Weltmeister Frankreich gerade recht. Die deutsche Mannschaft wolle das ausverkaufte Spiel in München nutzen, um die Fans wieder zu begeistern, sagte Mannschaftskapitän Manuel Neuer: "Jetzt natürlich gegen den Weltmeister hier in München, gegen Frankreich. Und da wollen wir natürlich versuchen, guten Fußball zu spielen, einen erfolgreichen Fußball zu spielen. Und wissen natürlich, dass wir eine harte und schwere Aufgabe vor der Brust haben. Aber ich denke, gegen solche Gegner sich messen zu können, ist glaube ich das Schönste, was uns jetzt passieren kann." Auch Bayern-Spieler Thomas Müller geht davon aus, dass die deutsche Mannschaft gegen Frankreich ein anderes Gesicht als bei der WM zeigen wird. "Deswegen sehe ich es als große Chance, auch jetzt, dass wir gegen Frankreich spielen, weil es da eben auch einige Umschaltmomente geben sollte, in denen wir dann, wie es auch der Bundestrainer von uns fordert, wieder mehr zu diesem schnelleren Umschalten, zu diesem energiereicheren Spiel, zu dem Spiel, das dann auch für den Zuschauer wieder nach Power-Fußball aussieht, da wollen wir wieder hinkommen." Sollte es beim Spiel in München erneut Pfiffe gegen Ilkay Gündogan geben - der wegen seines umstrittenen Fotos mit dem türkischen Präsidenten Erdogan in die Kritik geraten war - sicherte Müller seinem Mannschaftskollegen die volle Unterstützung zu. "Gerade jetzt wollen wir noch mehr das Zeichen setzen, dass wir zusammenhalten", sagte Müller in einem Interview. Anpfiff für das Spiel in der neu geschaffenen Nations-League gegen Frankreich ist am Donnerstag um 20 Uhr 45.