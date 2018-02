Mittelmeerblick einmal anders: Die Familie Kruzian lebt seit rund 30 Jahren hier, im Libanon, an der Küste östlich von Beirut. Doch in Zeiten der sogenannten Müllkrise hier fühlt sich diese Lage alles andere als idyllisch an. Berge von Abfall häufen sich hier an, im Vorort Dora, und das seit rund einem Jahr. Raffi Kruzian sagt dazu: "Unser Haus liegt sehr dicht dran an diesem Ort, rund 100 bis 200 Meter. Und der Geruch ist wirklich streng. Wir halten die Fenster geschlossen, und auch die Belüftungswege. Aber diese Luft dringt noch immer ein." Solche unkontrollierten Müllhalden breiten sich hier im Libanon seit rund 20 Jahren aus. Das Chaos erreichte einen traurigen Höhepunkt im Jahre 2015. Damals wurde die Hauptmüllhalde der Hauptstadt Beirut geschlossen, viel später, als das einst geplant war. Seitdem scheinen sich die Behörden ohne langfristigen Plan von neuem Müllberg zu neuem Müllberg zu hangeln - Hauptsache, der Müll ist von den Straßen der Hauptstadt verschwunden. Doch Umweltschützer kritisieren diese Praxis, wie Bassam Khawaja sagt, der als Libanese für die Organisation "Human Rights Watch" arbeitet, die aus den USA stammt: "Was klar ist - die Regierung sollte einen langfristigen Plan entwickeln und umsetzen für nachhaltige Lösungen. Sie dürfen doch nicht einfach von Notlösung zu Notlösung springen. Es ist erstaunlich - in einem Land wie dem Libanon haben wir keine Landes-Gesetze, welche die Müllentsorgung regeln. Das geschieht durch einen Flickenteppich von verschiedenen Gesetzen. Und oft ist überhaupt nicht klar, wer dann jeweils die Verantwortung hat und vorangehen sollte." Anwohner und Umweltschützer gehen davon aus, dass private Firmen am meisten von diesem Chaos profitieren. Die Regierung habe ihren Anteil an der Krise, durch Korruption und Stillstand. Behördenvertreter würden oft nicht mehr und nicht weniger tun, als offiziell das Verbrennen von Müll zu verurteilen - ohne wirksame Alternativen zu entwickeln.