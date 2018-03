Während auf der Hauptkundgebung in Washington Hunderttausende Demonstranten erst noch erwartet werden, ging es am Samstag in München schon zur Sache. Unter dem Motto "March For Our Lives", übersetzt: Marsch für unser Leben finden nämlich weltweit Solidaritätskundgebungen statt, so wie hier in der bayerischen Landeshauptstadt. Gefordert werden schärfere Waffengesetzte in den USA. Die Demonstrationsteilnehmer zogen in München zum US-Konsulat, darunter auch die Eltern eines Mädchens aus Parkland im US-Bundesstaat Florida, die das Schulmassaker an der Marjory Stoneman Douglas High School vor rund einem Monat überlebt hatte. "Sie fühlen, dass sie etwas bewegen können, die jungen Leute. Und sie können so einfach miteinander kommunizieren, durch Social Media. Es ist unglaublich. Es gibt 840 March for our Lives Veranstaltungen rund um den Globus. Was einfach unglaublich ist." Am 14. Februar wurden an der High School in Florida 17 Menschen von einem ehemaligen Schüler getötet. Und aus dem Protest von den Überlebenden in den Tagen nach der Tat ist nun eine landesweite, ja sogar weltweite, Protest-Bewegung geworden. In der US-amerikanischen Hauptstadt werden Hunderttausende aus dem ganzen Land erwartet. Es könnte der größte politische Protest der vergangenen Jahrzehnte in den USA werden.