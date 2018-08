Wenn die Sonne scheint, kommt das Elektroauto mit dem Namen Sion so richtig in Fahrt. Der Antriebsstrom für das Fahrzeug des Münchener Start-ups Sono Motors kommt nicht nur aus der Steckdose, sondern auch von den auf dem ganzen Fahrzeug eingearbeiteten Solarzellen. Dabei handelt es sich um hocheffiziente, monokristalline Siliziumzellen. Die 330 Zellen sind in die Karosserie eingesetzt. Dach, Motorhaube und die Seiten sind davon übersäht. Der zusätzliche Strom wird am Tage in die Batterie eingespeist. Maximilian Seifert von Sono Motors: "Die Solarintegration bezieht sich bei uns auf das ganze Exterieur, das heißt wir haben die ganze Außenhaut mit Solarzellen verkleidet. Das bedeutet, wir können hier an einem durchschnittlichen Sonnentag in München bis zu 30 Kilometer zusätzliche Reichweite generieren und das bedeutet für uns eben und dann natürlich auch für unsere Community, dass wir dadurch quasi die Frequenz und die Intervalle, wo das Fahrzeug geladen werden muss deutlich, drastisch reduzieren können." Der Sion soll etwa 16.000 Euro kosten. Zusätzlich zum Fahrzeug muss allerdings die Batterie bezahlt werden, entweder per Leasingvertrag oder über die einmalige Zahlung von etwa 4000 Euro. Die 109 PS Antriebsleistung erlauben dem Sion eine Höchstgeschwindigkeit von circa 140 km/h, bei einer Reichweite von bis zu 250 Kilometern. Laurin Hahn, CEO bei Sono Motors: "Der Sion soll ein sehr alltagstaugliches Fahrzeug sein, was ein großes Kofferraumvolumen hat, mit 650 Liter passt alles rein, mein Kinderwagen, meine Einkäufe. Mit einer Anhängerkupplung kann ich auch mal einen Anhänger ziehen und im Interieur ist es so, dass wir versuchen es sehr einfach zu halten, aber trotzdem den wichtigen Komfort für den Alltag haben. Also, wir haben eine Sitzheizung, es gibt die Klimaanlage, es gibt ein großes Infotainmentsystem, wo ich auch mein Handy interaktiv anschließen kann." Seit der ersten Präsentation 2017 sind laut Sono Motors schon 5000 Fahrzeuge bestellt worden. Diese müssen allerdings erst noch in Kooperation mit einem europäischem Auftragsfertiger hergestellt werden. Auch ein Werkstatt-Netz für die Fahrzeuge von Sono Motors gibt es noch nicht.