Wie in den meisten deutschen Großstädten ist verkehrsbedingt schlechte Luft auch für die Einwohner Münchens zumindest in manchen Gegenden durchaus ein Thema. Nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom Dienstag können sich Millionen Dieselauto-Fahrer voraussichtlich in naher Zukunft nicht mehr unbegrenzt in Ballungsräumen mit hoher Luftbelastung bewegen. Dabei geht es um die Einhaltung der Grenzwerte für gesundheitsschädliches Stickoxid. In ihren Kommentaren dazu verwiesen Passanten am Dienstag auf unterschiedliche Aspekte. O-Ton: "Es ist natürlich schade, dass das wieder auf dem Rücken vom Autofahrer ausgetragen wird. Unsere Industrie hat so viel Geld. Die Amerikaner haben es uns vorgemacht. Was man machen könnte und kann. Hier bringt man es nicht fertig." O-Ton: "Es ist natürlich richtig, weil die Luft richtig scheiße verpestet ist. Aber die Konsequenz daraus ist natürlich brutal. Ich habe selbst zwei Diesel-Fahrzeuge zu Hause. Und das ist natürlich eigentlich unfassbar, dass man da im Prinzip enteignet wird bzw. Probleme hat einfach damit, klar. Der Wert des Autos sinkt, ist jetzt schon gesunken, natürlich." O-Ton: "Ich bin der Meinung, man könnte es einführen, wenn man Alternativen dafür bieten würde. Also wenn man wirklich vielleicht Tickets dann günstiger machen würde oder gerade für ältere Leute oder einfach Leute, die darauf angewiesen sind, wenn man da Alternativen bietet, dann finde ich es gar nicht falsch, weil irgendwann sowieso eine Grenze eingeführt werden muss." O-Ton: "Ich finde, man muss das jetzt differenzieren, inwiefern die gesamten Stadtbereiche betroffen sind oder nur einzelne Stadtgebiete oder einzelne Straßen. Also insofern ein differenziertes Urteil annehmen, aber grundsätzlich für eine saubere Innenstadt bin ich schon, ganz klar." O-Ton: "Von heute auf morgen würde ich es nicht machen. Aber wenn man sagt, ab drei, vier Jahre wird kein Diesel mehr erlaubt innerhalb von einer gewissen Zone, dann ist es, glaube ich, fair." Die Leipziger Richter haben entschieden, Diesel-Fahrverbote in Städten zuzulassen. Sie wiesen damit die Revision zweier Bundesländer gegen die von örtlichen Verwaltungsgerichten geforderten Verbote zurück. Der seit 2010 geltende Grenzwert von 40 Mikrogramm Stickoxid je Kubikmeter Luft wird an Messstellen in 70 deutschen Kommunen noch immer nicht eingehalten, auch wenn der Trend seit Jahren rückläufig ist.