Es war eine gigantische Show, mit der das arabische Scheichtum Abu Dhabi am Donnerstag sein neues Museum gefeiert hat. Lichtprojektion, Performance-Künstler und ein Feuerwerk sorgten für Stimmung. Auf die Kulturbeflissenen wartet mit dem Neubau ein Museum der Superlative. Über zehn Jahre dauerten Planung und Bau nach französischem Vorbild. Kosten: rund eine Milliarde Euro. Das Museum wird 30 Jahre lang den Namen Louvre tragen, wie das berühmte Vorbild in Paris. Der französische Louvre hilft bei der Ausbildung des Personals und stellt auch Leihgaben zur Verfügung. An der Feier nahm auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron teil. Das Museum erhebt den Anspruch, das erste Universalmuseum der arabischen Welt zu sein. Es soll auf rund 6000 Quadratmetern die Geschichte der Menschheit zeigen. Der arabische Louvre soll am Samstag offiziell eröffnet werden.