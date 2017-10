Musik kehrt nach Mossul zurück

Nach dem Sieg über den Islamischen Staat in Mossul kehrt immer mehr Normalität in die Stadt im Nordirak zurück. Jetzt eröffnen langsam auch die Musikgeschäfte wieder. Zwei Jahre lang war Musik weitgehend verboten, Instrumente wurden zerstört, an Konzerte war unter dem Islamischen Staat nicht zu denken. Jetzt kommen die Kunden aber wieder, sagte Harith Hassan, Musiker und Geschäftsbesitzer. In Läden wie seinem kann man nicht nur Instrumente kaufen, sondern auch Musiker für Auftritte buchen. Und auch dieser Teil des Geschäftes hat wieder zugenommen: „Familien, Alte aber auch die Kinder heißen uns wieder willkommen. Sie grüßen, wenn sie uns auf der Straße treffen. Es gibt wieder Feste, privat und öffentlich, und Siegesfeiern. Die Leute freuen sich wieder auf uns." Etwa 10 Musikläden haben inzwischen wieder geöffnet. Und die Geschäfte laufen gut an. Nach Angaben der Musiker bekommen sie für einen Auftritt derzeit im Schnitt etwa 170 Euro.