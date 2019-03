Die Polizei in der niederländischen Stadt Utrecht war am Montag in höchster Alarmbereitschaft. Gefahndet wurde nach einem Mann, der mehrere Menschen getötet und verletzt haben soll. Laut Polizei kann ein extremistischer Hintergrund nicht ausgeschlossen werden. Zunächst hatte die Polizei gemeldet, dass mehrere Menschen durch Schüsse in der Straßenbahn verletzt worden seien. Der Platz an der Straßenbahn-Haltestelle wurde nach Polizeiangaben abgesperrt. Rettungskräfte und Hubschrauber waren vor Ort. Die Polizei fahndet nach eigenen Angaben nach einem 37-jährigen Türken. Der Schütze sei weiter auf der Flucht, erklärte der Chef der Anti-Terror-Behörde, Pieter-Jaap Aalbersberg. Es seien an mehreren Orten in der Stadt Schüsse gefallen. Der Sender NOS berichtete, die Polizei habe ein Gebäude umstellt, in dem der Täter vermutet werde. Die Behörden hoben die Terrorwarnung auf die höchste Stufe an. Die Schulen in der Stadt wurden angewiesen, ihre Türen geschlossen zu halten. Die Polizei erhöhte die Sicherheitsvorkehrungen an Flughäfen, Moscheen und anderen kritischen Einrichtungen. Auch die Polizei in Nordhrein-Westfalen, das an die Niederlande grenzt, wurde alarmiert. Ministerpräsident Mark Rutte zeigte sich wegen des Vorfalls tief besorgt. Die Regierung werde zu Krisengesprächen zusammenkommen, kündigte er an. Sollte es sich wirklich um einen Anschlag handeln, sei das ein Angriff auf die demokratische Gesellschaft.