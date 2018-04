Die Bilder wirken furchteinflößend und das soll vermutlich auch so sein. Im chilenischen Temuco wurden in der Nacht zu Montag mehrere Baufahrzeuge angezündet und zerstört. Nach Angaben der Behörden konnten rund 10 Täter mit Kapuzenpullis beobachtet aber nicht festgenommen werden. Und am Tatort fand man darüber hinaus ein Schreiben, das fordert, dass ein inhaftierter Anführer der indigenen Bevölkerung aus dem Gefängnis freigelassen werden soll. Daher wird vermuten, dass Extremisten der indigenen Bevölkerung hinter dem Anschlag stecken. Luis Mayol, Bürgermeister in der Region zeigte sich geschockt von der Tat: "Dies ist ganz klar eine vorsätzliche Tat. Sie wurde recherchiert, organisiert und dahinter steht eine Gruppe, die absolut koordiniert war, mit einer Führung und entsprechender Vorbereitung." Omar Mardones ist Eigentümer der Firma, dessen Baufahrzeuge angegriffen und zerstört wurden. "Solche Schäden und so eine Gemeinheit, dass darf unser Land nicht durchmachen. Und ich fühle mich hilflos, allein und ungeschützt." Die indigene Bevölkerung fordert unter anderem die Rückgabe von Ländereien , die ihr in den Jahren der Pinochet Diktatur zwischen 1973 und 1990 abgenommen wurden. In einigen dieser Gebiete im Süden Chiles sind nun Privateigentümer oder multinationale Firmen ansässig.