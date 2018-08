Dieser mutmaßliche Nazi-Kollaborateur ist am Montag aus den USA abgeschoben worden und am Dienstag in Deutschland gelandet. Der Mann ist 95 Jahre alt und hatte seit 1949 in den USA gelebt, offenbar unter Vorspiegelung falscher Tatsachen. Auch deswegen hatten ihm US-Behörden im Jahre 2003 die US-Staatsbürgerschaft wieder aberkannt. Seitdem gab es anscheinend viel diplomatisches Tauziehen zwischen der US-Regierung udn der Bundesregierung, wie es mit dem Mann weitergehen sollte. Zum Stand der Dinge sagte am Dienstag der Leitende Oberstaatsanwalt der Zentralen Stelle zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen, Jens Rommel, in Ludwigsburg: O-Ton: "In Deutschland reicht es nicht, wegen bei der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung wie der SS verfolgt zu werden. Auch die Ausbildung in einem Lager genügt nicht, sondern es muss die Beisel für die Beteiligung an einem Mord nachgewiesen werden." Das sei in diesem Falle aber zumindest bisher nicht geschehen: O-Ton: "In Deutschland läuft derzeit kein Ermittlungsverfahren und es besteht auch kein Haftbefehl. Wir müssen also abwarten, ob es zu einer neuen Bewertung kommt vor allem ob neue Beweise zur Untermauerung des Tatverdachts gefunden werden. " Sollten sich keine neuen Beweise ergeben, bleibe der 95-Jährige ein "nicht mehr Beschuldigter in einem Ermittlungsverfahren in Deutschland", sagte Rommel. Die Einstellung eines solchen Verfahrens müsse aber nicht Bestand haben, sollten sich neue Beweise ergeben.