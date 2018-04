Nach intensiver Fahndung hat die Polizei von Nashville nach eigenen Angaben einen Verdächtigen im Falle des Todes-Schützen in einem Waffel-Restaurant festgenommen. Die Behörden haben diese Fotos des 29-jährigen Verdächtigen veröffentlicht, der mit einer Handfeuerwaffe unterwegs gewesen sein und sich in einem Waldgebiet in der Nähe des Restaurants und seiner Wohnung versteckt haben soll, wie ein Polizeivertreter sagte: O-Ton: "Er hat nicht versucht, wegzurennen. Sobald ihn unser Kollege sah, zog er die Dienstwaffe und befahl ihm, zu Boden zu gehen. Und das hat der Verdächtige wohl auch sofort getan." Der Verdächtige soll in dem Restaurant vier Menschen erschossen und mehrere weitere verletzt haben, bevor ihm ein anderer Gast die Waffe entriss. Dann soll er fast unbekleidet zunächst geflohen sein. Laut Polizei ist der Mann als psychisch krank bekannt.