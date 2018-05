Mevlüde Genc und ihr Mann Durmus sind nicht allein an diesem Tag. Familie, Unterstützer und Politiker sind gekommen, um an den Brandanschlag vor 25 Jahren zu erinnern. Doch fünf Angehörige der Familie fehlen für immer. Zwei Töchter, zwei Enkelinnen und eine Nichte starben, weil Rechtsradikale das Haus der türkischstämmigen Familie am 29. Mai 1993 anzündeten. Bei einer zentralen Gedenkstunde in Düsseldorf wurden die Opfer der Tat, die damals im In- und Ausland für Entsetzen sorgte, am Dienstag geehrt. Mit bewegenden Worten wandte sich Mevlüde Genc an die Gäste. Seit 25 Jahren leide sie unter dem Schmerz, sagte sie. Der Hass dürfe sich aber niemals hineinfressen. "Deutschland ist für mich Familie und auch die Türkei ist für mich Familie. Deutschland ist mein Staat, und die Türkei ist auch mein Staat. Ihr habt uns wie eigene Kinder aufgenommen. Ich vertraue euch die Zukunft der Kinder an. Niemand soll Leid erfahren, wir sollten als Brüder leben, als Freunde leben, vorrausschauend leben. Wir sollten keine Schritte zurück machen." Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte, Mevlüde Genc habe auf eine unmenschliche Tat mit menschlicher Größe reagiert. Was ihrer Familie angetan worden sei, dürfe man nie vergessen. "Denn Rechtsextremismus gehört keineswegs der Vergangenheit an. Auch heute werden Menschen in unserem Lande angefeindet und angegriffen, weil sie Asylbewerber oder Flüchtlinge sind, oder weil sie wegen ihres Aussehens, ihrer Hautfarbe dafür gehalten werden, egal wie lange sie schon bei uns leben. Solche Gewalttaten sind beschämend. Sie sind eine Schande für unser Land und damit dürfen und werden wir uns nicht abfinden." In Solingen selbst versammelten sich am Dienstag Bürger, um gegen Rassismus zu demonstrieren. O-ton Heike Krämer: "Ich habe mir damals geschworen, alles zu tun, um diese Tat in Erinnerung zu halten als Lehre eben auch für Schülerinnen und Schüler, dass so was nie wieder passieren darf." O-ton Günther Bischoff "Die rechte Entwicklung in diesem Land geht munter weiter voran, gestützt durch Politiker im Bundestag und durch Medien zum Teil. Und ich finde, da muss ein Schlusspunkt gesetzt werden. Und die Schüler, man kann sie nicht hoch genug loben, dass sie sich für diese Sache einsetzen und dafür sorgen, dass so etwas nie mehr wieder geschieht." Zum Jahrestag waren noch weitere Gedenkveranstaltungen in Solingen geplant. Die Zeremonie am Mahnmal der Stadt musste am späten Nachmittag wegen eines Wolkenbruchs abgebrochen werden. Auch über dem Ort, an dem vor 25 Jahren das Haus der Familie Genc niederbrannte, schüttete es. Ein Wolkenbruch, der eine Frau wie Mevlüde Genc aber höchstens kurz aufhalten kann. Am frühen Abend versammelten sich Familienmitglieder und Angehörige der türkischen Gemeinde am Tatort von damals. In Gedenken an Saime, Hülya, Gülsüm, Gülistan und Hatice, die immer noch so schmerzlich vermisst werden.