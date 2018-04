Nach gewaltsamen Protesten mit mehreren Toten sind am Samstag Tausende Menschen in Nicaragua in einem Friedensmarsch auf die Straße gegangen. In der Hauptstadt Managua hatte die katholischen Kirche dazu aufgerufen. Die Kirche sieht sich in einer Vermittlerrolle zwischen der vielen Einwohnern als korrupt geltenden Regierung von Präsident Ortega und der Bevölkerung, die sich gegen Kürzungen im Sozialsystem des zentralamerikansichen Landes wehrt. Kardinal Leopoldo Brenes wird als leitender Mediator tätig sein - die Gespräche sollen innerhalb eines Monats abgeschlossen werden.