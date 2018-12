Nach vier Stunden Ausstand rollte der Bahn-Verkehr in Deutschland am Montagvormittag langsam wieder an. Die Bahn warnte allerdings vor weiteren Verspätungen und Ausfällen im Fern- und im Nahverkehr. Zuvor hatte die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) große Teile des Bahnverkehrs in Deutschland mit einem Warnstreik lahmgelegt. Millionen Berufspendler waren betroffen. Der Fernverkehr mit ICE und IC wurde ebenso komplett eingestellt wie der Nahverkehr in Ballungsräumen wie Frankfurt oder Berlin. Die Gewerkschaft hatte die Tarifverhandlungen am Wochenende für gescheitert erklärt. Mit dem Warnstreik am Montagmorgen wollte sie ihrer Forderung nach mehr Geld und besseren Arbeitsbedingungen beim Staatskonzern Nachdruck verleihen. EVG-Bundesgeschäftsführer Thorsten Westphal zeigte sich am Montag mit den Aktionen zufrieden: "Und die große Anzahl der Teilnehmer, aber auch die Wucht der Auswirkungen der Warnstreiks hat noch einmal deutlich gezeigt, wie groß der Unmut unter den Kolleginnen und Kollegen ist. Sie erwarten für ihre tagtägliche Arbeit eine vernünftige, ordentliche Bezahlung, eine Wertschätzung ihrer täglichen Arbeit, die sie bringen und der schwierigen Bedingungen. Und für die Verhandlungen, für die zukünftigen Verhandlungen, ist es noch mal ein deutliches Zeichen, dass wir einen ganz klaren Auftrag haben, die bestehenden Forderungen auch durchzusetzen im Sinne der Kolleginnen und Kollegen." Nach dem bundesweiten Chaos im Berufsverkehr können die Bahn-Reisende jetzt zunächst wieder mit planmäßigen Zügen rechen. Laut EVG sei die Bahn nach dem Warnstreik auf die Gewerkschaft zugegangen. Man werde daher voraussichtlich am Dienstag wieder verhandeln. Weitere Streiks werde es vorerst nicht geben. Die Auswirkungen des Warnstreiks am Montag hatte die Bahn nach eigener Aussage überrascht: "Dass der Streik so massiv wird, war zunächst nicht zu erwarten", sagte Bahn-Sprecher Achim Stauß.