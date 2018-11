Manchen kommt es im ausradierten US-Städtchen Paradise vor wie blanker Hohn: Erst hat Kalifornien monatelang mit Trockenheit und Waldbränden zu kämpfen, Tausende Menschen verlieren ihre Behausung, nur um dann obdachlos dem Regen ausgesetzt zu sein. Heftige Niederschläge waren für den Norden Kaliforniens am Donnerstag und Freitag vorhergesagt. Was der Feuerwehr bei den letzten Nestern helfen mag, erschwert die Arbeit auch deutlich für Suchmannschaften und Rechtsmediziner. Über 80 Menschen sind hier in den Flammen ums Leben gekommen, Hunderte werden noch vermisst. Die Zahl jener, die durch die Flammen ihr Heim verloren haben, steht noch nicht fest. Viele von ihnen campen in der Umgebung auf Parkplätzen. DISPLACED FIRE EVACUEE, AMY SHEPPARD, 38-YEARS-OLD "Mein Haus ist weg, ich kann nirgendwo hin gehen. Das schmerzt und macht auch wütend. Ich wünschte einfach, dass uns jemand ein trockenes Plätzchen anbieten könnte, um aus dem Regen zu kommen." DISPLACED WILDFIRE EVACUEE, BRENDA WILSON "Sobald ich zurück zu meinem Haus darf, muss ich dort Wasser und Strom checken. Sie sagen jetzt, das Wasser sei kontaminiert, das werden meine beiden Söhne und mein Hund also nicht trinken können." Nicht nur mit Regen und Schlamm werden die Überlebenden hier bald zu kämpfen haben. Für die nächsten Tage ist auch ein Sturm vorhergesagt.