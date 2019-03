Es sind dramatische Bilder einer Rettungsaktion, die - so viel sei verraten - glücklich endete. Am Wochenende war vor der norwegischen Küste das Kreuzfahrtschiff "Viking Sky" in Seenot geraten, alle vier Motoren fielen aus, acht Meter hohe Wellen und der heftige Wind versetzten Passagieren und Crew in Angst und schrecken, das Schiff trieb auf die Küste zu, konnte dann aber ankern. Fast 500 der rund 1400 Menschen an Bord wurden von der Seerettung per Hubschrauber ausgeflogen. Seit Sonntag nun liegt die "Viking Sky" sicher vertäut im Hafen der norwegischen Kleinstadt Molde. Die verbleibenden Passagiere und die Crew wurden von Bord gebracht und medizinisch versorgt, 20 Menschen wurden ins Krankenhaus gebracht.