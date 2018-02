Hinweis: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU): "Wer jetzt die rechtliche Handlungsoptionen hat, das müssen wir prüfen. Wir werden deshalb mit den Kommunen und den Ländern natürlich in ein Gespräch eintreten. Aber gleichzeitig fühlen wir uns in unseren Maßnahmen, die wir jetzt auch in dem Plan `Saubere Luft 2017 bis '20` unternommen haben, sehr bestätigt. Wir wissen, dass sehr viele der heute betroffenen Städte nicht so sehr große Überschreitungen der Grenzwerte haben. Das Thema Verhältnismäßigkeit spielt in dem Urteil auch eine große Rolle. Das heißt, wir können hier vielleicht sehr schnell schon die notwendigen Grenzwerte einhalten. Und dann gibt es einige Städte, die besondere Probleme haben. Und hier werden wir uns noch ganz gesondert natürlich auch anschauen, wie und in welcher Weise wir hier handeln sollen. SCHNITT. Und auf jeden Fall müssen die Luftreinhaltungspläne auch mit Hilfen des Bundes natürlich mit allem Nachdruck jetzt umgesetzt werden. Und Weiteres besprechen wir mit all den Betroffenen. Was vielleicht heute nur wichtig ist, es geht um einzelne Städte, in denen muss noch mehr gehandelt werden. Aber es geht wirklich nicht um die gesamte Fläche und alle Autobesitzer in Deutschland. Das ist, glaube ich, wichtig, an diesem Tag auch zu sagen."