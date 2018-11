Rund sechs Jahre nach dem Brand in einer Textilfabrik von KiK in Pakistan, hat der Prozess gegen den deutschen Hersteller in Dortmund begonnen. Angehörige der Todesopfer klagen auf Schadensersatz. Klägerin Saeeda Khatoon ist für den Auftakt aus Pakistan angereist: "Darüber reden zu können, mit Ihnen allen und mit anderen Gesellschaftsvertretern hier, hilft mir. Endlich kann ich mein Leiden und meine Gefühle schildern, und über all das, was ich durchmachen musste, sprechen. Die Qualen und der Schmerz. Ich bin glücklich, weil ich weiß, dass ich nicht allein bin." Bei dem Brand im Jahr 2012 starben laut Medienberichten mehr als 250 Menschen. Die Vorwürfe der Kläger: Fehlende Notausgänge, vergitterte Fenster, keine Sprinkleranlagen oder Feuerlöscher und ein geschlossener Haupteingang. Verteidiger Lutz Aderhold: "Wir kannten ja alle das pakistanische Recht nicht. Das Gericht nicht, wir kannten es nicht. Und durch die Rechtsgutachten von verschiedenen Sachzuständigen über pakistanisches Recht im Verlaufe dieses Prozesses, ist herausgearbeitet worden, dass das pakistanische Recht diese strenge Verjährung kennt, auf die man sich auch gar nicht berufen muss, die von Amtswegen wahrzunehmen ist, darauf hat der Sachverständige hingewiesen, nicht wir." Unabhängig von einer möglichen Verjährung, wäre eine Haftung des Textil-Discounters unbegründet, so Aderhold. Sein Gegenüber Anwalt Remo Klinger sieht das anders: "Wir gehen fest davon aus, dass KiK eben nicht nur Kunde ist bei den Unternehmen, bei denen sie in Südasien einkaufen, sondern sie haben eine Marktmacht, bei der sie faktisch der Boss sind. Und wenn sie der Boss sind, dann haben sie auch Möglichkeiten Einfluss zu nehmen auf die Unternehmenskultur dort und auf die Brandschutzvorrichtungen." Ob der Einzelhändler für die vielen Toten von 2012 mitverantwortlich ist oder nicht, will das Dortmunder Gericht in den kommenden Tagen und Wochen herausfinden. Mitklägerin und Angehörige Saeeda Khatoon wird aber in den nächsten Tagen schon nach Pakistan zurückreisen, und die weiteren Entwicklungen von dort aus beobachten.