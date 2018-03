Ermittler der britischen Datenschutzbehörde ICO haben am Freitag die Büros der Londoner Analysefirma Cambridge Analytica durchsucht. Etwa 20 Beamte verschafften sich am Abend per Gerichtsbeschluss Zugang zu den Räumen des Unternehmens. Vor kurzem war bekanntgeworden, dass Daten von 50 Millionen Facebook-Mitgliedern von Cambridge Analytica mutmaßlich auf unlautere Weise eingesetzt wurden, um US-Präsident Donald Trump im Wahlkampf 2016 zu helfen. Facebook-Chef und -Gründer Mark Zuckerberg hatte erklärt, sein Konzern habe Fehler begangen. Auch Facebook ist im Zusammenhang mit dem Datenskandal ins Visier der Behörden geraten. Ranghohe US-Politiker forderten Zuckerberg am Freitag formell auf, sich vor einem Ausschuss in Washington kritischen Fragen zu stellen. Die Anhörung wird es aber wohl nicht vor dem Ende der Osterpause des Kongresses in rund zwei Wochen geben.