Etwa drei Monate nach dem Tod eines Deutschkubaners in Chemnitz und den darauffolgenden Ausschreitungen hat Bundeskanzlerin Angela Merkel die Stadt zu einem Bürgerdialog besucht. Neben einem Training des örtlichen Basketballvereins stand eine Debatte mit Lesern der Tageszeitung "Freie Presse" auf dem Programm. Die Bundeskanzlerin erklärte, dass sie die Empörung über den gewaltsamen Tod von Daniel H. verstehe. Dennoch sei es keine Rechtfertigung dafür, wenn auf Demonstrationen nationalsozialistische Symbole verwendet würden. Viele Chemnitzer nahmen es Merkel nicht übel, dass sie die Stadt erst drei Monate nach dem Vorfall besuche: "Ich find es notwendig, da die Stadt auch danach ruft, dass sich die Regierung des Landes dafür interessiert und ich finde es gut." "Natürlich, besser spät als nie. Doch, doch." "Ich kann Ihnen nur sagen, dass viele Bürger halt besorgt sind, und das bestimmt nicht zu Unrecht, wenn es darum geht, wenn sich die Kinder, die jungen Leute, die hier leben, sich in der Innenstadt von Chemnitz nicht mehr so wohl fühlen wie das früher mal der Fall war. Das ist definitiv so, ich habe selbst Kinder. Ich habe nicht drüber gelesen, sondern kann es aus eigener Erfahrung sagen." In der Folge der tödlichen Messerattacke auf Daniel H. am 26. August, kam es in Chemnitz zu gewaltsamen Ausschreitungen. Unter anderem hatten die Vereinigungen "Pro Chemnitz" und "Pegida" zu Demonstrationen aufgerufen. Nach der Tat sitzt ein Syrer in Haft, die Polizei verdächtigt zudem einen Iraker, der laut Staatsanwaltschaft noch immer auf der Flucht ist.