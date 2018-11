Der Dax startete nach dem Ausgang der Midterm-Wahlen in den USA mit wenig Überraschungen: Ein gutes Prozent im Plus lag der deutsche Aktienindex kurz nach Handelsbeginn. Nachdem die Demokraten das Repräsentantenhaus erobert haben, können sie in Zukunft wichtige Vorhaben von Präsident Trump blockieren. Doch die direkten Auswirkungen der Wahlen auf den deutschen Markt seien begrenzt, sagt David Kohl, Chefvolkswirt für Deutschland bei der Bank Julius Bär: "Es ist eher die legislative Macht, also die gesetzgebende Macht, die hier eingeschränkt wird über den Kongress. Und alles, was Handel angeht, alles, was Außenpolitik angeht, entscheidet der Präsident mehr oder weniger alleine. Das heißt, da ändert sich wirklich, in diesem Spannungsfeld ändert sich nicht sehr viel. Die wesentlichen Dinge, die die Märkte beschäftigt haben - Handelskrieg - die bleiben sehr unberührt von diesem Ergebnis. Also: neutrale Auswirkungen." Neben dem schwelenden Handelsstreit werden die Midterm-Ergebnisse auch ein wichtiges Projekt der nationalen Wirtschaftspolitik in den USA nicht beeinflussen, so Börsenexperte Kohl. "Man darf aber auch nicht vergessen, dass ein ganz großer Bereich die Deregulierung ist. Also hier wirklich, was dem kleinen Mittelstand hilft in den USA. Und hier ändert sich auch wenig, weil das ist auch im Prinzip präsidial: Die Administration entscheidet das - nicht der Gesetzgeber. Das ist genauso wie in Deutschland. Das heißt: Hier auch wenig Änderung, es geht weiter in die Richtung Deregulierung. Man muss relativ wenig Angst haben, dass diese Maßnahmen durch einen demokratischen Kongress hier zurückgenommen werden." Mit dem Ende der Midterms dürften die Börsianer ihren Blick nun auf die US-Notenbank Fed richten. Sie will morgen über ihre weitere Geldpolitik informieren - und ob sie den Leitzins erneut anhebt.