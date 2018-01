Im Prozess um den Waffenhändler, der dem Attentäter von München die spätere Tatwaffe verkauft hatte, will die Nebenklage in Revision gehen. Das Oberlandesgericht München hatte den Angeklagten Philipp K. zuvor zu sieben Jahren Haft verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte dem Angeklagten Philipp K. illegalen Waffenhandel und fahrlässige Tötung in neun Fällen sowie fahrlässige Körperverletzung in fünf Fällen zur Last gelegt. Der Nebenklagevertreter Yavus Narin kritisierte am Freitag in München darüber hinaus auch den Richter: "Ich denke, dieser Richter hat es nicht verkraftet, dass er Gegenstand mehrerer Befangenheitsgesuche durch die Nebenklage wurde. Diese hat er allerdings seinem Verhalten zuzuschreiben. Er hat mehrfach die Hinterbliebenen der Mordopfer verhöhnt in seinem Verhalten. Er hat zahlreiche Beweismittel erst nach massivem Druck durch die Nebenklage in diesem Verfahren beigezogen. Schließlich haben auch diese Beweismittel, die durch die Nebenklage erarbeitet worden sind, zu einer Verurteilung in dieser Höhe geführt. Wir können gleichwohl nicht zufrieden sein und werden gegen dieses Urteil Revision einlegen." Gerichtssprecher Florian Gliwitzky fasste das Urteil im Anschluss wie folgt zusammen: "Zur Überzeugung des Gerichts steht fest, dass der Angeklagte über das Darknet mit Waffen gehandelt und diese Waffen anschließend in Einzelfällen weiterverkauft hat. Unter diesen Waffen war auch eine Glock 17 die vom bereits verstorbenen David S. hier in München für neun Morde und weitere Mordversuche verwendet wurde." Auch David Mühlberger, der Verteidiger von Philipp K., reagierte auf das Urteil kritisch: "Ja, ich meine, selbstverständlich war es so, dass halt hier dann ein Schuldiger gefunden werden musste für die Dinge, die passiert sind. Und der Mörder ist eben nicht mehr zur Rechenschaft zu ziehen, weil er sich seiner Verantwortung selbst durch einen Suizid entzogen hat. Und so ist es natürlich entstanden, dass gewisse Dinge in den Angeklagten hineinprojiziert wurden, die da eigentlich nichts zu suchen hatten." Der 18-jährige David S. hatte am 22. Juli 2016 mit einer Pistole neun Menschen im Münchener Olympia Einkaufszentrum getötet. Er hatte zudem 300 Schuss Munition bei sich. Die Pistole war eine Theater- oder Dekowaffe. Sie war also erst entschärft, dann aber wieder funktionsfähig gemacht worden. Diese scharfe Waffe besorgte sich der Täter dann über das sogenannte Darknet beim verurteilten Philipp K.