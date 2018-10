HINWEIS: DIESEN BEITRAG ERHALTEN SIE OHNE SPRECHERTEXT. O-TON ANDREA NAHLES, SPD-VORSITZENDE: "Guten Abend, meine Damen und Herren. Das ist ein sehr schlechtes Ergebnis für die SPD. Das ist auch ein sehr schlechtes Ergebnis für alle Volksparteien insgesamt. Ich möchte den Grünen sagen: Glückwunsch für das Ergebnis, sie haben es geschafft hier heute eindeutige Wahlsieger zu sein. Sicherlich ist einer der Gründe für das schlechte Abschneiden auch die Performance der Großen Koalition hier in Berlin. Es ist uns nicht gelungen, uns von dem Richtungsstreit in der CDU/CSU freizumachen. Deswegen gab es auch keinen Rückenwind aus Berlin, im Gegenteil. Und ich habe an anderer Stelle schon dazu einiges gesagt. Feststeht, das muss sich ändern."