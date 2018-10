**Achtung: Dieser Beitrag geht Ihnen ohne Sprechertext zu.** O-TON ANDREA NAHLES, SPD-VORSITZENDE: "Es ist uns nicht gelungen, bisher uns ausreichend frei zu schwimmen in dieser Regierung, als Partei, und deswegen wird das eine große Aufgabe in den nächsten Monaten werden. Wir haben offensichtlich es nicht geschafft, uns als Partei so stark zu profilieren, wenn wir hören, dass die Menschen mit uns keine Themen auf Bundesebene verbinden, so dass sie nicht klar sagen können, wofür die SPD steht, dann ist das in erster Linie ein Auftrag an uns selbst diese Klarheit zu schaffen. Wir jedenfalls sind wild entschlossen, sicherzustellen, wie die Koalition auf vernünftige Weise weiterarbeiten kann. Aber das braucht eben mehr Verbindlichkeit, einen klaren Fahrplan und Entschlossenheit, die Probleme der letzten Monate in der Vergangenheit zu lassen."