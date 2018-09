HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Andrea Nahles, SPD-Vorsitzende: "Seit gestern Abend ist klar, der Verfassungsschutzpräsident Herr Maaßen muss gehen. Das habe ich persönlich, das hat aber auch die gesamte SPD gefordert. Er hat das Vertrauen in seine Fähigkeiten an der Spitze des Verfassungsschutzes verspielt. Das haben wir dann auch durchgesetzt. Am Ende war Horst Seehofer gestern allerdings nicht bereit auf Herrn Maaßen zu verzichten und hatte deswegen ihm einen Posten als Staatssekretär in seinem Ministerium angeboten. Ich halte diese Entscheidung für falsch. Ich glaube, dass ich auch die Kritik daran verstehe. Aber diese Kritik hat auch einen Adressaten. Und der heißt Horst Seehofer. SCHNITT. Ich selber habe allerdings für mich auch klar festgestellt, dass ich nicht bereit bin, wegen dieser Personalentscheidung von Herrn Seehofer die Bundesregierung insgesamt zu opfern. Ich glaube, Deutschland braucht eine handlungsfähige und stabile Regierung. Und deswegen hat die SPD auch diesen Weg in die Große Koalition eingetreten und eingeschlagen. Und ich denke, wir sollten jetzt alle uns darauf konzentrieren, was den Menschen in unserem Land wirklich unter den Nägeln brennt. Das ist sichere Renten, das ist bezahlbarer Wohnraum, das ist eine gute Pflege."