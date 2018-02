Die SPD-Führung wirbt am Wochenende auf mehreren Regionalkonferenzen um Zustimmung für den Koalitionsvertrag. Rund ein Fünftel aller Mitglieder haben nach Angaben der SPD mittlerweile ihre Stimme abgegeben. Viele zeigten sich am Samstag im Vorfeld der Regionalkonferenz in Potsdam noch unentschlossen. "Nein, ich habe mich noch nicht entschieden. Ich warte die heutige Veranstaltung ab. Und für mich ist ganz wichtig wie der Erneuerungsprozess gestaltet wird. Aber ich glaube, dass in wesentlichen Politikfeldern die SPD einen Kurswechsel vollziehen muss. Das heißt beim Arbeitsmarkt, im Bereich Gesundheit/Pflege natürlich, bei der Rente, und ganz wichtig bei der Steuerpolitik, wegen Gerechtigkeit. Und das erwarte ich von der Partei. Weil sonst wird das sehr schwer." "Na weil das Elend, wenn keine Groko wäre, furchtbar wäre für Deutschland, in der ersten Zeit. Neuwahlen oder eine unfähige Regierung, das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das dann weiter laufen soll." Die designierte SPD-Chefin Andrea Nahles zeigte sich zuversichtlich, die Parteibasis zur Annahme des Vertrages mit der Union bewegen zu können. "Ich werte das insgesamt als ein positives Signal und freue mich heute auch hier in Potsdam auf die muntere Debatte. Also: Wir gehen da zuversichtlich ran, offen und mit der Bereitschaft auch hier viel zuzuhören, heute am Tage. Denn diejenigen, die vorne vorturnen, sind, glaub ich, hier vor allem gefragt als diejenigen, die auch viel mitnehmen, zuhören. Und das wollen wir auch gerne gemeinsam machen." Seit Dienstag können die mehr als 460.000 SPD-Mitglieder ihre Stimme im Mitgliederentscheid abgeben, der über Annahme oder Ablehnung des Koalitionsvertrages mit CDU und CSU entscheiden soll. Während die SPD-Spitze für eine Neuauflage der großen Koalition unter Bundeskanzlerin Angela Merkel plädiert, lehnen Jusos und Teile der SPD-Linken diese kategorisch ab. Das Ergebnis des Mitgliedervotums soll am 4. März vorliegen.