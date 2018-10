Jubel bei den Regierungsgegnern und Boykott-Unterstützern: Das Namens-Referendum in Mazedonien ist gescheitert. Nach Angaben der Wahlkommission vom Sonntag beteiligten sich gerade einmal 36 Prozent der Wähler an der Abstimmung, in der es um die Beilegung des Jahrzehnte alten Namensstreits mit Griechenland geht. Die prowestliche Regierung von Ministerpräsident Zoran Zaev räumte ein, dass die erforderliche Marke von 50 Prozent deutlich verfehlt wurde. Zaev kündigte dennoch an, an der Vereinbarung mit Griechenland festzuhalten und nun das Parlament darüber entscheiden zu lassen, ob der Name der ehemaligen jugoslawischen Teilrepublik in "Republik Nord-Mazedonien" geändert werden soll. Zaev sagte in der Hauptstadt Skopje: "Ich weiß es, die Opposition weiß es, alle Bürger wissen es - es gibt keine bessere Vereinbarung mit Grie chenland, und es kann keine bessere geben. Es gibt keine Alternative zu Mazedoniens Mitgliedschaft in der Nato und der EU, und es kann keine Alternative dazu geben. Lasst uns nicht unsere Einheit und unser Land aufs Spiel setzen." Rund 90 Prozent der Wähler hätten sich für den Kompromiss ausgesprochen, sagte Zaev. Sollten die Abgeordneten nicht wie erforderlich mit Zweidrittelmehrheit für die Namensänderung stimmen, werde er Neuwahlen einberufen. Gegner der Regierung feierten ihren Sieg und sagten: O-Ton: "Jetzt werden wir den Rücktritt der Regierung und Neuwahlen fordern. Es gibt keinen anderen Weg." O-Ton: "Wissen Sie, wir gehören alle einer Gemeinschaft an. Unsere Sprache und Kultur, und wenn Du das verlierst, bist Du nichts mehr wert, weder hier noch in der Welt. Zuerst musst Du Dein Volk lieben, und dann kannst Du die ganze Welt lieben." O-Ton: "Da die Regierung es nicht geschafft hat, eine ausreichende Wahlbeteiligung zu erreichen, ist das Referendum gescheitert. Also bleibt Mazedonien Mazedonien, und die Mazedonier bleiben die Mazedonier, nicht Nord-Mazedonier." Mit der Namensänderung könnte laut Regierung der jahrzehntealte Streit mit Griechenland beigelegt werden, wo es eine Region Mazedonien gibt. Die Einigung über den Landesnamen soll Voraussetzung dafür sein, dass die ehemalige jugoslawische Teilrepublik Mazedonien oder eben Nord-Mazedonien später eventuell der Europäischen Union und der Nato beitreten kann.