Schaulaufen für die internationale Presse - erst wenige Tage jung ist dieses Breitmaulnashorn im Zoo der niederländischen Stadt Arnheim. Naomi heißt der Nachwuchs von Mutter Kwanzaa. Das Kalb ist eines von drei kleinen Nashörnern, die aktuell im Burgers' Zoo leben. Vorerst werden dies die einzigen Bilder von Naomi bleiben. Denn erst im Mai soll sie vor den Zoobesuchern herumtollen dürfen. Bis dahin bleibt sie in einem abgeschirmten Bereich. In freier Wildbahn werden Breitmaulnashörner wegen ihrer Hörner gejagt, ihre Spezies gilt daher als gefährdet. In einigen Ländern wird ihr zermahlenes Horn als Potenz- und Heilmittel zu hohen Preisen gehandelt. Auch in europäischen Zoos und Tierparks haben Wilderer bereits zugeschlagen.