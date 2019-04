Die national-konservativen und einwanderungskritischen Parteien von Deutschland, Italien, Dänemark und Finnland wollen nach der Europawahl eine neue gemeinsame Fraktion bilden. Das sagte Italiens Innenminister Matteo Salvini am Montag in Mailand. Die neue Fraktion solle "Europäische Allianz der Völker und Nationen" heißen. O-TON MATTEO SALVINI, LEGA NORD: "Wir vergrößern unsere Gemeinschaft, unsere Familie. Wir arbeiten an einem neuen europäischen Traum. Heute ist die EU für viele Bürger ein Alptraum und kein Traum. Wir arbeiten daran, die Themen Arbeit, Familie, Sicherheit, Umweltschutz und die Zukunft für die Jugend in den Mittelpunkt der Debatte zu stellen. Und das werden wir durch alternative Bewegungen tun, als die, die Europa in den letzten Jahrzehnten regiert haben." AfD-Spitzenkandidat Jörg Meuthen sagte, es gehe um einen radikalen Wandel. O-TON JOERG MEUTHEN, AfD: "Wir wollen die Europäische Union an Haupt und Gliedern reformieren, aber wir wollen sie nicht zerstören. Wir wollen eine durchaus radikale Veränderung dergestalt, dass die Europäische Union Kompetenzen an die Mitgliedsstaaten zurückgeben soll." Laut Meuthen solle die Fraktion zunächst aus mindestens 10 Parteien bestehen. Um welche konkret es gehe, blieb weitgehend offen. Im aktuellen EU-Parlament bilden die italienische Lega Nord, die österreichische FPÖ und die französische Nationale Sammlungsbewegung die Fraktion "Europa der Nationen und der Freiheit". Ihr gehören derzeit 37 Abgeordnete an.